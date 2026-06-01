さまざまなキャラクターグッズが充実している【セリア】の中でも、人気を集めているのが「サンリオグッズ」です。サンリオキャラクターズのアイテムは、種類が豊富なものの、その人気の高さから争奪戦になることも。そこで今回は、見つけたら即カゴに入れたい人気グッズを紹介します。 可愛いが大渋滞！ 話題のワッペン 着ぐるみ姿がキュートな「サンリオキャラクターズ パイルワッペン」。各キ