TBS系の夏の大型音楽特番『音楽の日2026』が、7月18日14時から8時間にわたり生放送されることが決定した。【写真】TBS『THE TIME’』『THE TIME，』に6月から新人アナ3人が加入！「音楽のチカラで日本を元気に！」という願いを込めて2011年から始まった『音楽の日』は、今回で放送16回目を迎える。総合司会は16回連続となるTBSアナウンサー・安住紳一郎と、江藤愛が務める。今年の『音楽の日』の番組テーマは“こえる。きこ