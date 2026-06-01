6月8日19時から生放送される『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）3時間スペシャルより、出演アーティストと歌唱曲を発表された。【写真】「踊ってみた企画」で「HOT LIMIT」をパフォーマンスするLDH選抜メンバーアーティストが1ヵ月間毎回出演してライブを届ける「マンスリーライブ！」6月は、デビュー6周年を迎えたSixTONESが参加。2週目はラブソングをパフォーマンス。人気曲「マスカラ」「バリア」に加え、民放テレビ初披露の