◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月１日トロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）は東京新聞杯、エプソムＣと重賞を連勝中で、勢いに乗るなかでのＧ１再挑戦となる。鹿戸雄一調教師は「（前走は）最近は折り合いも良かったので１８００も問題ないと思っていたし、安心して見ていた」と振り返った。レースぶりも評価しており、「しまいも伸びていたし、思っていた