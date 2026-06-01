俳優の小池徹平が５月３１日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演。“理想のパパ”の姿が話題になっている。小池は２０１８年１１月に女優の永夏子（はる・なつこ）と結婚し、１９年９月に長男、２１年に次男が誕生。６年間の子育てを振り返った。番組内では小池の愛妻家ぶりや、子育てに積極的な姿勢が赤裸々に公開された。小池は「好きでやってるんですよ、本当に。僕は１５歳で上京してきた