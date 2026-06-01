“グラビア界の超新星”アイドルグループ「DevilANTHEM.」の水野瞳がこのほど、SPA!デジタルフォトグラフ「シャッターに思いを込めて」（扶桑社）の発売を記念して、誌面カットを公開した。 【写真】力強い視線と大きな果実がビューティフル 完成した表紙には、鏡に力強く目を向けながら、近距離で大きな果実を大胆に見せて歯磨きをしている、プライベートでしか拝めないようなカットを採用。さらに