大衆芸能に分類される落語・講談・浪曲の世界には今、3人の人間国宝がいる。講談師の神田松鯉先生（83）、落語家の五街道雲助師匠（78）、浪曲師の京山幸枝若先生（72）。 講談では松鯉先生の前に一龍齋貞水先生（故人）がいた。落語では五代目柳家小さん師匠（故人）、柳家小三治師匠（故人）がいた。浪曲では幸枝若先生が初の人間国宝になる。 浪曲師、と普段は呼ばれるが、人間国宝に認定された際の肩書きは「浪曲語り」。