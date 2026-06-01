１日午前１０時４０分頃、福島県喜多方市上三宮町上三宮の「笹正宗酒造」で、「建物から火が出ている」と同酒造から１１９番があった。県警喜多方署や喜多方広域消防本部によると、敷地内の複数の施設が連なる工場棟１棟のほか、倉庫１棟がほぼ全焼し、隣接する一般住宅１棟の一部を焼いた。けが人はいなかった。同日午後５時３５分頃に鎮圧状態となり、同１０時半に鎮火した。同酒造のホームページによると、創業は江戸時代