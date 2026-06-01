開幕まで10日と間近に迫ったFIFAワールドカップ、気になる今後のスケジュールです。日本代表は2日、事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイに向けて出発します。その後、ベースキャンプ地があるアメリカに移り、15日にはグループステージ第1戦、強豪オランダと激突。そして21日にチュニジア、26日にスウェーデンと対戦します。いよいよ戦いが始まりますが、注目はやはり今大会から適用される新ルールです。5月31日も、新ルールが試