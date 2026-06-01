1962年、ギタリストたちの「もっと良いアンプがほしい」という声から生まれたMarshall（マーシャル）。その名はロックの歴史とともに世界へ広がり、ジミ・ヘンドリックスをはじめ数多くのアーティストたちに愛されてきた。2023年にはMarshall Groupとしてブランドを再編し、音楽を演奏する人と聴く人、その双方を支える存在へと進化を続けている。今回発表された最新オンイヤーヘッドホン『Milton A.N.C』は、