All About ニュース編集部では、2026年4月30日、全国10〜60代の女性275人を対象に、30代女性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「声が魅力的だと思う30代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：吉高由里子／35票2位にランクインしたのは、吉高由里子さんです。2006年の映画『紀子の食卓』でスクリーンデビューを飾り、ヨコハマ映画祭最優秀新人賞を受賞した実力派