お笑いコンビ・レインボーの池田直人さんは5月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方とともにお笑いコンビ・紅しょうがの物まねを披露し、絶賛の声が寄せられています。【写真】レインボー池田、紅しょうが・稲田美紀の物まね姿「池ちゃんのメイクスキルほんまえぐい」池田さんは「紅しょうがさせてもらいました」とつづり、2枚の写真を投稿。相方のジャンボたかおさんと、紅しょうがの2人になりきっています。池田さんは、美人