この記事では「FIRE（早期退職）で失敗する人の特徴」について、筆者の考えをまとめます。中原は、FIRE（早期退職）で失敗する人は、以下の2つのいずれかのパターンに当てはまると考えています。 ・FIRE（早期退職）が早すぎて失敗する・FIRE（早期退職）してみたが幸せになれず失敗するFIRE（早期退職）が早すぎて失敗する1つ目のパターンが「FIRE（早期退職）が早すぎて失敗する」場合です。一時期、SNSなどでは「FIRE卒業」とい