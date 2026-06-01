麻しん（はしか）が、日本国内のみならず世界的にも、急速な勢いで増加しています。ニュースで取り上げられても「不安をあおっているだけだろう」とあまり気にしていない方もいるかもしれません。しかし、そうした考えはすぐにやめましょう。今回は、なぜこれほどまでに麻しんの感染が拡大しているのか、そして麻しんの本当の恐ろしさと私たちができる対策法について、最新のデータをもとに分かりやすく解説していきます。トップク