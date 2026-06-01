かつて「秒速で1億円稼ぐ男」と呼ばれた実業家の与沢翼さんは6月1日、自身のInstagramを更新。3人の子どもたちと過ごした様子を公開しました。【写真】与沢翼、子どもたちとのプライベートショット子どもたちとの充実した時間を報告与沢さんは「子供たち（9歳、5歳、2歳）が、泊りに来てくれました。ありがとう」とつづり、4枚の写真を公開。子どもとの自撮りツーショットをはじめ、アイスを食べる子どもたちの姿や、公園で遊ぶ様