【漫画】本編を読む【怖い場面あり、苦手な人は閲覧注意！】『近畿地方のある場所について』（碓井ツカサ：漫画、背筋：原作/KADOKAWA）は、近畿地方の“ある場所”にまつわる断片的な怪談や証言、記事、ネット書き込みをつなぎ合わせながら、ひとつの恐るべき真相へと迫っていくモキュメンタリー・ホラーである。原作小説が大きな話題を呼び、2025年に実写映画化された作品だが、コミカライズ版は、緻密な描写によってその不気味