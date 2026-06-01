【漫画】本編を読む「詐欺師」と聞けば、いかにも怪しげな風貌を想像する人もいるだろう。コミックエッセイ『100万円、預けた先は詐欺でした？ 〜風の時代とお金の話〜』（大久保ヒロミ/電書バト）で描かれる投資詐欺（師）の実態は、そんな想像とはかけ離れていた。「あなたの仕事のためになる」優しい言葉で近づいてきたのは、10年以上も信頼していた心理カウンセラーだった。『人は見た目が100パーセント』で知られる著者・大久