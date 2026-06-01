COMPUTEX TAIPEI 2026開幕を控えたTWTC(台北世貿中心)の様子台湾・台北市にて6月2日〜5日、アジア最大級のICT見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が開催される。台湾には、ASUSやGIGABYTEなど、自作PCには欠かせない多くのメーカーが本拠を構える。例年、地元開催となるCOMPUTEXにあわせ、各社から様々な新製品が投入されており、今後のトレンドを見る上でも欠かせないイベントである。向こうに見えるのは市内中心部にある台北駅。今日