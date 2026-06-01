◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月１日シャンパンカラー（牡６歳、美浦・田中剛厩舎、父ドゥラメンテ）は２３年ＮＨＫマイルＣの勝ち馬。それ以降は勝利から遠ざかっているが、今年初戦の東京新聞杯・Ｇ３が０秒１差の４着。前走の読売マイラーズＣ・Ｇ２も９着とはいえ０秒４差。復調気配を漂わせている。１週前追い切りは美浦・Ｗコースで田中剛調教師が自ら騎乗して一杯に追われ