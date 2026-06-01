読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！社会人2年目の冬、地元の友人との忘年会で飲みすぎた主人公。翌朝目を覚ましてスマホを見ると、そこには思いもよらない行動の痕跡が残されていて…。気づけばすっかり泥酔してしまった忘年会社会人2年目の冬、私は地元の友人たちと久しぶりに集まり、忘年会をすることになりました。仕事に追われる毎日のなかで、気心の知れた仲間と過ごす時間はとても楽しく、学生時代の思い出話