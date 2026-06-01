◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月１日２４年の桜花賞馬ステレンボッシュ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）はそれ以降、勝ち星がなく２５年は掲示板さえ外す結果が続いていたが、前走のエプソムＣ・Ｇ３でタイム差なし２着と好走し、久しぶりに存在感を見せた。前走後は短期放牧を挟んで５月２２日に美浦トレセンに帰厩。１週前追い切りはＷコースでの単走馬なりだ