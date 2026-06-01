俳優の小池徹平が５月３１日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演。愛妻家ぶりが反響を呼んでいる。小池は２０１８年１１月に女優の永夏子（はる・なつこ）と結婚。１９年９月に長男、２１年に次男が誕生し、２児の父として「パパの顔」が話題になっている。番組内で「超愛妻家パパ」と紹介された小池。小池をよく知る親友は「徹平と奥さんはたまに見てて恥ずかしくなるくらい仲良い。徹平もな