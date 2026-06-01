東京都は、2022年に公表した首都直下地震の被害想定について、電力などの「ライフライン」「避難者」「帰宅困難者」の3項目を先行して見直したあと、2029年度をめどに全面的な見直しを行うと発表しました。去年12月に国が公表した首都直下地震の被害想定について、都は、電力会社が実施している耐震化などの減災対策の効果が反映されておらず、電力被害の想定が実態に即したものではないとの見解を示していました。このため、都は