自転車や特定小型原付自転車用のヘルメット着用を促そうと、警視庁は渋谷区などと合同でヘルメットを無料で貸し出す、実証実験を始めました。警視庁 交通総務課権田洋平 管理官「ヘルメット、お子さんは被っていると思うんですけど、お母さんもぜひ被っていただきたいんですよ。（被っていた）お子さんが助かって、（被っていなかった）お母さんが亡くなった方もいますので」自転車と特定小型原付自転車に乗る際のヘル