三重県は今年3月に公表した南海トラフ地震の被害想定で、ミスにより本来の想定よりも震度が小さくなっていたと明らかにしました。県によりますと、揺れの強さを数値化した計測震度をもとに、震度3などの階級震度を示す際、本来は四捨五入するべきところを切り捨てて算出するなどのミスがありました。3月に公表した震度分布図では「震度7」とすべきところを「震度6強」とするなど、県内全市町で本来の想定よりも小さい震度が