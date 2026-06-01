俳優で、元男闘呼組のメンバーらと結成したバンド「ＲｏｃｋｏｎＳｏｃｉａｌＣｌｕｂ」の前田耕陽（５７）が１日、「第１９回ベスト・ファーザー賞ｉｎ関西」を受賞し、大阪市内で行われた授賞式に登場した。前田は「ずっと欲しかった賞をようやくいただくことができまして、たくさんのベストファーザーの仲間入りをすることができました」と喜んだが、妻で漫才コンビ「海原やすよともこ」の海原ともこ（５４）ら家