職場に新しいスタッフが加わると、どんな人なのか気になるもの。本人に直接聞くこともありますが、聞き方によっては相手が嫌な思いをしてしまうこともあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『会社に新しい社員が入ってきて、その人とコミュニケーションを取るために、「家族と住んでいるの？」「結婚はしているの？」「子どもはいるの？」などの基本的なことを聞きました。そうしたら、「会