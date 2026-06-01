ドライバーに配慮した実用的アップデートトヨタは2026年5月12日に「JPN TAXI（ジャパンタクシー）」の一部改良モデルを発売しました。今回の変更では、派手なデザイン変更などは行われていないものの、日々長時間運転を行うタクシードライバーにとって重要な機能が追加されています。【画像】これが進化したトヨタ「ジャパンタクシー」一部改良モデルです！ 画像を見る！（30枚以上）また、装備の見直しに伴い、車両価格も改