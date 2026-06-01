私はサユミ。ママ友との会話で、小学生の異性へのえげつない「ランキング」や、実の姉の入浴中に扉を開けるなどの衝撃的な実態を知りました。無知ゆえに、遊びの延長で異性を傷つけて評価の対象にする恐怖を、痛感してしまいました。性教育とは、自分と他人の心身の「境界線」を教える人権教育だと話すママ友の言葉。その通りだと思います。わが子を加害者にしないため、まずは今夜のお風呂のときに、相手の「嫌だ」を尊重する大切