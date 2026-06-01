ペットブランド180店舗や限定グルメが集結！ 過去最大規模のペットフェスが開幕「ジャパンわんこフェスタ 2026 in お台場」が、2026年6月12日から14日までの3日間、東京・お台場セントラル広場及びプロムナードにて開催されます。前回約10万人の来場者を集めたイベントが、今回は総出店数250店舗以上の過去最大規模へとパワーアップ。全国から厳選されたペット関連ブランドが約180店舗集結し、おしゃれな衣類やフードを実