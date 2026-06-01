5月31日、新潟県知事選挙が投開票され、現職の花角英世さんが3期目の当選を果たしました。戦いの結果を振り返ります。 ■現職・花角氏が3選果たす 投票が締め切られた直後の5月31日午後8時すぎ、陣営にもたらされた当選確実の知らせ。 任期満了に伴う知事選は現職の花角英世さんが55万票あまりを獲得、新人の2人に大差をつけ3期目の当選を果たしました。 ◎花角英世氏55万4012票 土田竜吾氏23万721票 安中聡氏