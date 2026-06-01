news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「渋谷区『ポイ捨て』過料で早速…」についてお伝えします。◇◇◇街でポイ捨てをする人がいないか見回る巡回員たちがいます。6月1日から東京・渋谷区でゴミのポイ捨てをした人から過料2000円を徴収する新たな制度が始まりました。渋谷区によりますと、コロナ禍のあと、街を訪れる人が増え駅周辺でゴミのポイ捨てが増加。そこで、新たな制度では区の巡回員などが24時間巡回し、ポ