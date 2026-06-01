明治安田J2・J3百年構想リーグは、先月30日からプレーオフラウンドが開幕。鹿児島ユナイテッドFCは、5位から8位を決める初戦に挑みました。 プレーオフラウンド第一戦。ユナイテッドは、7連勝中のJ2アルビレックス新潟と対戦しました。 前半0対0で折り返したユナイテッドは、後半、何度も相手ゴールに迫ります。後半終了間際には、左サイドでフリーキックを獲得し、キッカーは吉尾。 際