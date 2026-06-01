熱戦続く鹿児島県高校総体。先月30日はサッカーの決勝戦があり、男子は去年のインターハイ王者・神村学園に鹿児島城西が挑みました。 男子サッカー決勝は、6年連続で神村学園と鹿児島城西の対戦となりました。 前半15分。神村・増田が前線へスルーパス。そのボールを受けた伏原がクロスを入れて最後は大空がゴール。 （神村学園 大空選手）「逆サイドからクロスに入ってくることをやっ