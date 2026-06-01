鹿児島県高校総体のバレーボールは、男子の川内商工が6連覇。エースの涙もありました。 バレーボールの決勝リーグ。4チームの総当たりで優勝をかけて戦います。男子は川内商工と鹿児島商業がともに全勝で第3戦へ。この試合、勝った方が優勝です。 鹿児島商業は、久しぶりの県大会制覇を目指し、粘りのアタック。狙いすました攻撃も決まり、鹿商がリードを奪います。（鹿児島