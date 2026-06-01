九州電力送配電によりますと、1日午後8時半現在、台風6号の影響で、鹿児島県内では奄美地方で約7420戸で停電が発生しています。 停電が発生しているのは、徳之島、沖永良部島、与論島です。 天城町 停電戸数：約110戸（復旧見込み：確認中） 和泊町 停電戸数：約4,510戸（復旧見込み：確認中） 知名町 停電戸数：約1,350戸（復旧見込み：確認中） 与論町 停電戸数：約1,440戸（復旧見込み：確認中） 九州