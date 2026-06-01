鹿児島市のカクイックス交流センターにあるパスポート窓口。きょう1日から受け付け時間が短くなりました。 カクイックス交流センターにあるパスポート窓口での申請・受け取り時間を、鹿児島県はきょう1日から短縮しました。 申請・受け取りともに、開始時間が午前8時45分からに変更となり、申請の受け付け終了は午後4時半までと30分早くなりました。 去年3月に始まったマイナンバーでのオンラ