きょうから6月、食品などの値上げや制度が変わり、医療機関では診療報酬が改定されました。 鹿児島市の病院「キラメキテラス ヘルスケアホスピタル」です。医師や看護師、薬剤師など、およそ300人が勤務しています。 国は2年に1度、診療報酬を見直します。きょう6月1日から物価高騰対策で、外来などでは新たに「物価対応料」として20円が上乗せされました。 さらに賃上げを条件に加算できる「ベースアップ評価料」が加