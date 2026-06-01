俳優の倉科カナさん（38）が2026年5月17日、自身のインスタグラムを更新。透明感あふれる白ノースリ姿を披露した。「お久しぶりです」倉科さんは、「お久しぶりです」といい、白いノースリーブを着用し笑顔で手を振る様子を動画で投稿した。「なんか音が取れてなかった、、、」「アテレコに使って良いよー笑」とお茶目に語っていた。インスタグラムに投稿された動画では、白いノースリーブのブラウスを着用。ライトアップされた鏡