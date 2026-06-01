Kohjiyaが、6月1日（月）に開催された日本武道館2DAYS公演の1日目を成功に終え、「Lost Friends」のミュージックビデオをサプライズリリースした。「Lost Friends」は、Kohjiyaがキャリアを重ねていく中で、地元から共に歩んできた仲間との別れや、その過程で抱えた苦悩を率直に綴った楽曲。ミュージックビデオでは、情緒的な映像表現とKohjiyaが淡々とスピットするシーンが印象的に差し込まれ、楽曲のテーマ性をより深く際立たせ