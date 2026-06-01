ロブチェン（c）SANKEI 競馬の祭典・第93回日本ダービー（GI）が31日に東京競馬場で行われ、1番人気のロブチェン（牡3 父ワールドプレミア）が優勝して世代の頂点に立った。 鞍上の松山弘平騎手は悲願のダービー初制覇。皐月賞に続くクラシック二冠を達成した。 レースはスタート直後から各馬がポジション争いを繰り広げる中、ロブチェンは中団で折り合いに専念。東京競馬場の長