ドル円１５９円台半ばに膠着、中東情勢次の一手待ち、ＮＹタイムには米ＩＳＭ指数も控える＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、様子見ムードが広がっている。ドル円は159円台半ばに膠着。ユーロドルは1.16台半ば、ポンドドルは1.34台後半の狭いレンジ取引が続いている。米国とイランの戦争終結に関する覚書で双方が修正を求めており、前進する糸口が見いだせない状況。米国はイランの核放棄を、イランはイスラエ