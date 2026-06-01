22:45 米製造業PMI（確報値）（5月） 予想55.3前回55.3 23:00 米ISM製造業景気指数（5月） 予想53.2前回52.7 米建設支出（4月） 予想0.4%前回0.6%（前月比) 2日 1:00 ロジャーズ加中銀上級副総裁、下院公共会計常任委員会出席 ※予定は変更されることがあります。