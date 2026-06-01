ロブチェン（c）SANKEI 第93回日本ダービー（東京優駿）（GI）着順2026年5月31日（日）2回東京12日 発走時刻：15時40分 着順 枠順 馬名（性齢 騎手名）人気1着 8-17 ロブチェン（牡3 松山弘平）12着 7-13 パントルナイーフ（牡3 C.ルメール）43着 3-5 バステール（牡3 川田将雅）114着 7-14 ゴーイントゥスカイ（牡3 武豊）35着 1-2 マテンロウゲイル（牡3 横山和生）126着 2-4 アルトラ