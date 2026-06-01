■これまでのあらすじ妻が入院していたのをいいことに、義母が新居に居ついて我が物顔で暮らしていた。妻はタバコの臭いのする寝室を必死に片付けるが、夫は「神経質」だと笑い、妻が嫌がっていることをわかろうとしない。そして翌朝早朝、妻は階下の物音で目が覚めてー。まだ暗い早朝、カーンカーンと、まるで藁人形でも打ち付けるような不気味な音が階下から聞こえてきました。夫を起こしても起きず、恐る恐るリビングへ向かうと