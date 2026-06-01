【キリンチャレンジカップ2026】日本代表 1−0 アイスランド代表（5月31日／国立競技場）【映像】ファウル振り切る「3人抜き無双ドリブル」（実際の様子）日本代表のMF久保建英が見せた、フィジカルの強靭さと華麗なテクニックがファンの間で大きな話題を呼んでいる。日本代表は5月31日、キリンチャレンジカップ2026（国際親善試合）でアイスランド代表と対戦。87分にFW小川航基が挙げたゴールが決勝点となり、1−0で勝利した