フジテレビ系ドラマ「スピナーベイト」（３０日スタート）の記者会見が１日、都内で行われ、主演の俳優・加藤清史郎（２４）が共演の駿河太郎らと出席した。とある高校のフィッシング部は「スピナーベイト」と名乗り、恐喝まがいのやり方で犯罪を取り締まる自警団。そうとは知らずに入部した高校生・三井宏太（加藤）は連続殺人事件の犯人を追い、事件に巻き込まれていく−という物語。加藤は「昼夜逆転の生活で夜の撮影に臨