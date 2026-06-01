【キリンチャレンジカップ2026】日本代表 1−0 アイスランド代表（5月31日／国立競技場）【映像】3人翻弄→ピッチ横断の異次元ドリブルサッカー日本代表のMF久保建英が、ピッチを横断するドリブルを披露。世界的な大スターのリオネル・メッシを彷彿とさせるテクニックに、スタジアムからは大歓声が上がった。5月31日、日本代表はアイスランド代表と国立競技場で対戦。W杯壮行試合は、86分のFW小川航基のゴールが決勝点となり、