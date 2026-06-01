元AKB48でタレントの高橋みなみ（35）が1日、川崎市の洗足学園音楽大で講義「夢への向き合い方」を行った。今年4月から同大学で客員教授を務めており、この日が2回目の講義で、テーマは「夢へのプロセス」。それぞれの夢の実現に向けてのプロセスとして「（夢に向けた動きを）細分化する」「言葉にして発信する」「やりたいことと、求められること」など、自らの体験を軸に、学生80人に向けて語った。2005年12月に、東京・秋葉原の