あの〜アレアレだアレ▶▶この作品を最初から読む夫が浮気!? しかも相手は…ウソでしょ!?専業主婦のまりは、愛する夫の竜也と息子の3人暮らし。平凡ながらも幸せを感じる毎日でしたが、夫の帰宅が遅い日が続き、不自然な言動にも違和感を覚えるようになっていきます。意を決してスマホを覗き見ると、そこには「嫁を愛してないなら離婚してよ」のメッセージが。しかも相手が、自分の女友達だと知って--。浮気されたから